Обрад Фимич: «Алексей Швед намерен играть еще минимум два сезона. Ведем переговоры с «Зенитом»
Обрад Фимич опроверг слухи о возможном завершении карьеры Алексея Шведа.
«С удивлением прочитал эти слухи. Алексей намерен играть еще минимум два сезона.
Приоритет для него – остаться в России. Надеюсь, что в предстоящем чемпионате Лиги ВТБ Швед будет представлять «Зенит». Мы ведем переговоры и ждем финального решения от главного тренера Александера Секулича. На мой взгляд, Алексей бы сбалансировал этот ростер. Особенно на позиции первого номера», – сказал официальный представитель Шведа.
Опубликовал: Геннадий Ильин
Источник: Telegram-канал «Свободный агент»
