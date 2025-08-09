Обрад Фимич: «Алексей Швед намерен играть еще минимум два сезона. Ведем переговоры с «Зенитом»

Обрад Фимич опроверг слухи о возможном завершении карьеры Алексея Шведа.

«С удивлением прочитал эти слухи. Алексей намерен играть еще минимум два сезона.

Приоритет для него – остаться в России. Надеюсь, что в предстоящем чемпионате Лиги ВТБ Швед будет представлять «Зенит ». Мы ведем переговоры и ждем финального решения от главного тренера Александера Секулича . На мой взгляд, Алексей бы сбалансировал этот ростер. Особенно на позиции первого номера», – сказал официальный представитель Шведа.