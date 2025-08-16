Алексей Швед официально покинул «Зенит»
36-летний защитник больше не будет выступать за клуб из Санкт-Петербурга.
«Зенит» объявил о расставании с Алексеем Шведом (198 см) в связи с истечением контракта.
Швед подписал соглашение с «Зенитом» по ходу регулярного чемпионата сезона-2024/25 и помог петербуржцам во второй раз в истории выиграть «регулярку», а также завоевать серебряные медали Единой лиги ВТБ.
Защитник сыграл за «Зенит» 33 матча, набирая в среднем 9 очков, 2,2 подбора и 5,1 передачи.
Опубликовал: Сергей Белозерцев
Источник: официальный сайт «Зенита»
