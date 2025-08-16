0

Алексей Швед официально покинул «Зенит»

36-летний защитник больше не будет выступать за клуб из Санкт-Петербурга.

«Зенит» объявил о расставании с Алексеем Шведом (198 см) в связи с истечением контракта.

Швед подписал соглашение с «Зенитом» по ходу регулярного чемпионата сезона-2024/25 и помог петербуржцам во второй раз в истории выиграть «регулярку», а также завоевать серебряные медали Единой лиги ВТБ.

Защитник сыграл за «Зенит» 33 матча, набирая в среднем 9 очков, 2,2 подбора и 5,1 передачи.

Опубликовал: Сергей Белозерцев
Источник: официальный сайт «Зенита»
logoАлексей Швед
logoЗенит
logoЕдиная лига ВТБ
переходы
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Читайте новости баскетбола в любимой соцсети
Материалы по теме
Обрад Фимич: «Алексей Швед намерен играть еще минимум два сезона. Ведем переговоры с «Зенитом»
139 августа, 19:04
Источник «Матч ТВ»: «У Алексея Шведа завышенные ожидания по финансам – порядка 1 млн евро в год»
99 августа, 14:26
Алексей Швед может завершить карьеру
79 августа, 14:19
Главные новости
Деннис Шредер о Николе Йокиче: «Меня восхищает, что баскетбол для него действительно стоит лишь на втором или третьем месте в жизни»
5 минут назад
Мэтью Ишбиа: «Теперь я буду действовать так, как считаю нужным, и если кому-то это не нравится, тогда им не стоит болеть за «Санс»
10сегодня, 06:40
Шакил О′Нил считает Леброна Джеймса лучше Луки Дончича и Янниса Адетокумбо на данный момент
2сегодня, 06:16Видео
В обмен на Кевина Дюрэнта «Майами» предлагал «Финиксу» Эндрю Уиггинса, Терри Розира, Хэйвуда Хайсмита, Хайме Хакеса и 20-й пик драфта
12сегодня, 05:33
Лука Дончич выбрал бросок с отклонением Дирка Новицки в качестве движения, которое хотел бы иметь в арсенале
4сегодня, 05:11
Женская НБА. 30 очков и 16 подборов Эйжи Уилсон помогли «Лас-Вегасу» одолеть «Финикс», «Индиана» уступила «Вашингтону» и другие результаты
сегодня, 04:33
«Майами» обменял Хэйвуда Хайсмита в «Бруклин»
9вчера, 23:01
Товарищеские матчи. Словения уступила Литве, Сербия обыграла Чехию и другие результаты
7вчера, 20:30
Джейлен Брансон с отрывом лидирует по очкам в клатче за последние пять плей-офф
11вчера, 16:35Фото
Яннис Адетокумбо сыграет в товарищеской встрече Греции и Латвии
вчера, 16:07
Ко всем новостям
Последние новости
Хуан Тоскано-Андерсон присоединился к «Триесту»
136 минут назадФото
Ожидается, что в следующем межсезонье девять клубов, включая «Лейкерс» и «Клипперс», будут иметь много места под потолком зарплат
2сегодня, 09:46
Маркос Найт не получает предложений от клубов Единой лиги ВТБ
3сегодня, 09:11
Женская НБА. «Миннесота» примет «Нью-Йорк»
сегодня, 08:52
Товарищеские матчи. Сербия встретится с Германией, Словения сыграет с Латвией и другие матчи
сегодня, 08:39
Никола Йокич заставил Николу Топича поприветствовать всю скамейку после замены
сегодня, 08:14Видео
Джефф Тиг: «Не думаю, что Дюрэнт может взять сомнительную команду и поднять ее на определенный уровень»
6сегодня, 07:50
«Денвер» наймет Майка Мозера и Чейза Буфорда в качестве ассистентов главного тренера
сегодня, 07:31
«Бостон» подписал двусторонний контракт с Амари Уильямсом
сегодня, 07:05
«Бруклин», «Новый Орлеан», «Юта», «Торонто» и «Вашингтон» получат меньше всех матчей на национальном телевидении в сезоне-25/26
сегодня, 05:48