Алексей Швед может завершить карьеру

Алексей Швед не может найти команду на предстоящий сезон.

36-летний российский защитник рискует пропустить сезон-2025/26, а может и вовсе завершить карьеру, сообщает Telegram-канал «Mash на спорте».

Швед вел переговоры с ЦСКА, «Локомотивом-Кубань» и «УНИКСом», однако команды оказались укомплектованы. После этого игрок обратился в МБА-МАИ, но там также заявили, что состав уже сформирован.

Ранее «Зенит» расстался с Шведом в связи с истечением срока действия контракта. Защитник сыграл за команду 33 матча, набирая в среднем 9,0 очка, 2,2 подбора и 5,1 передачи. Сейчас игрок находится в статусе свободного агента.

Опубликовал: Геннадий Ильин
Источник: Telegram-канал «Mash на спорте»
