0

«К черту этот зуб! Нам он сейчас не нужен“. Деррик Уайт рассказал, как сломал зуб во время финала

Деррик Уайт рассказал, как остался без зуба во время финальной серии 2024 года.

«Когда это случилось, я подумал: «О, зуба нет“. Весь зуб пропал. Я засунул туда язык и ничего не нащупал.

Потом я подумал: «Это же пятый матч финальной серии. Я не пропущу его“. И я просто встал на ноги. Один из моих любимых моментов – когда я сразу после этого забросил трехочковый и посмотрел на скамейку запасных с мыслью: «К черту этот зуб! Нам он не нужен. Нам он сейчас не нужен“.

Это один из моих любимых моментов, у меня даже есть фотография», – рассказал защитник «Бостона».

Опубликовал: Геннадий Ильин
Источник: YouTube-канал White Noise Podcast w/Derrick White
logoБостон
logoНБА
logoДеррик Уайт
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Читайте новости баскетбола в любимой соцсети
Материалы по теме
Пэйтон Притчард станет стартовым разыгрывающим «Бостона»
12сегодня, 16:01
Совет управляющих НБА единогласно одобрил продажу «Бостона» Биллу Чисхолму
сегодня, 05:06
Джейлен Браун встретился с Мэнни Пакьяо в Маниле
112 августа, 16:49Видео
Билл Чисхолм сменит Вика Грусбека на посту управляющего «Бостона»
112 августа, 16:05
Главные новости
«Стоит и держит бумагу, которой только что вытер задницу». Гэри Витти рассказал, как Шакил О’Нил бросил в него туалетной бумагой
6 минут назад
Товарищеские матчи. Испания встретится с Францией, Литва играет с Латвией и другие матчи
30 минут назадLive
«Мне поступали угрозы убийством». Кендрик Перкинс рассказал, как ему угрожали после критики Янниса Адетокумбо
350 минут назад
Кевин Гарнетт: «Док Риверс испытывает проблемы в сегодняшней НБА из-за игроков»
сегодня, 17:26
Джон Стоктон: «Почти не смотрю НБА. Лига стала мягкой»
6сегодня, 17:14
Томас Эртель стал игроком «Виллербана»
сегодня, 16:20
Матас Бузелис намекнул на продление контракта между «Чикаго» и Джошем Гидди
7сегодня, 16:12Фото
Пэйтон Притчард станет стартовым разыгрывающим «Бостона»
12сегодня, 16:01
Филиппинский игрок пожизненно дисквалифицирован за жестокий удар соперника
4сегодня, 15:55Видео
Горан Драгич сравнил Александера Секулича с Пиноккио
2сегодня, 12:02Фото
Ко всем новостям
Последние новости
Опубликовано видео с тренировки Стефена Карри в летнем лагере
1сегодня, 17:41Видео
Кристапс Порзингис: «У меня с Лукой Дончичем нормальные отношения»
сегодня, 16:26
Аду Тьеро успеет восстановиться от травмы к тренировочному лагерю «Лейкерс»
сегодня, 12:25
Итан Томпсон принял приглашение в тренировочный лагерь «Майами»
сегодня, 12:20
Киллиан Хэйс хочет вернуться в НБА
сегодня, 12:12
Винс Хантер покинул «Зенит»
1сегодня, 10:13
Зоран Драгич: «Сам попрощался со сборной. Тренер сказал, что я больше ничего не могу дать команде»
6сегодня, 07:11
Этторе Мессина: «Дончич забыл, что Чанчар и Нибо восстанавливаются после серьезных травм»
1сегодня, 07:02
«Виллербан» продлил контракт с Шакилом Харрисоном
сегодня, 06:26
Андрей Мартюк: «В моей карьере наступил момент двигаться дальше»
вчера, 19:15