«К черту этот зуб! Нам он сейчас не нужен“. Деррик Уайт рассказал, как сломал зуб во время финала
Деррик Уайт рассказал, как остался без зуба во время финальной серии 2024 года.
«Когда это случилось, я подумал: «О, зуба нет“. Весь зуб пропал. Я засунул туда язык и ничего не нащупал.
Потом я подумал: «Это же пятый матч финальной серии. Я не пропущу его“. И я просто встал на ноги. Один из моих любимых моментов – когда я сразу после этого забросил трехочковый и посмотрел на скамейку запасных с мыслью: «К черту этот зуб! Нам он не нужен. Нам он сейчас не нужен“.
Это один из моих любимых моментов, у меня даже есть фотография», – рассказал защитник «Бостона».
