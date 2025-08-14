0

Совет управляющих НБА единогласно одобрил продажу «Бостона» Биллу Чисхолму

Продажа «Бостона» одобрена Советом управляющих НБА.

Сделка по продаже «Селтикс» Биллу Чисхолму по цене более 6,1 миллиарда долларов была единогласно одобрена Советом управляющих НБА.

Сделка будет закрыта в ближайшее время, и Чисхолм приобретет не менее 51% акций клуба. К 2028 году Чисхолм получит полный контроль над командой по цене, которая может довести общую оценку до 7,3 миллиарда долларов.

Чисхолм – управляющий партнер калифорнийской компании Symphony Technology Group.

Вик Грусбек возглавлял группу владельцев, которая приобрела команду в 2002 году за 360 миллионов долларов. Под руководством Грусбека «Селтикс» выиграли чемпионат в 2008 и 2024 годах. 

Опубликовал: Геннадий Ильин
Источник: ESPN.com
