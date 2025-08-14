9

Пэйтон Притчард станет стартовым разыгрывающим «Бостона»

«Бостон» нашел нового стартового разыгрывающего защитника.

По данным Fastbreak Journal, «Селтикс» планируют перевести разыгрывающего защитника Пэйтона Притчарда в стартовую пятерку на следующий сезон. Анферни Саймонс будет выходить со скамейки запасных.

Лучший запасной игрок НБА сезона-2024/25 провел прорывной сезон в составе «Бостона», набирая 14,3 очка, 3,8 подбора и 3,5 передачи в среднем за матч.

В трех матчах в стартовой пятерке в прошлом сезоне Притчард набирал в среднем 21,7 очка, 7,3 передачи и 5,0 подбора за игру.

У Притчарда осталось три года контракта с «Селтикс» на сумму около 23 миллионов долларов. В сезоне-2025/26 он должен заработать 7 232 143 доллара. 

Опубликовал: Геннадий Ильин
Источник: Fastbreak Journal
