Билл Чисхолм сменит Вика Грусбека на посту управляющего «Бостона»

Вик Грусбек покинет пост управляющего «Бостона».

По информации инсайдера ESPN Шэмса Чарании, Грусбек не будет занимать пост управляющего после продажи «Селтикс» Биллу Чисхолму. 

Планировалось, что Грусбек останется на посту до 2028 года. Чисхолм займет пост управляющего, передача будет завершена в ближайшее время.

Билл Чисхолм, управляющий партнер Symphony Technology Group, приобрел «Селтикс» у семьи Грусбек за 6,1 миллиарда долларов. В 2002 году семья приобрела клуб за 360 миллионов долларов.

Опубликовал: Геннадий Ильин
Источник: страница инсайдера Шэмса Чарании в соцсети X
