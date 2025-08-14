0

Кевин Гарнетт: «Док Риверс испытывает проблемы в сегодняшней НБА из-за игроков»

Кевин Гарнетт считает, что тренерские проблемы Дока Риверса – не его вина.

«Когда я вижу, что Док Риверс испытывает проблемы в сегодняшней НБА, я искренне думаю, что дело в игроках. Не каждый игрок способен играть за него. Не каждый игрок подходит его стилю.

Док – настоящий мерзавец, который хочет опекать тебя все 48 минут, втоптать тебя в землю, а потом забросить мяч, и это круто. Он очень серьезный и прямолинейный парень, и мне нравятся такие тренеры», – сказал чемпион НБА 2008 года в составе «Бостона».

Опубликовал: Геннадий Ильин
Источник: YouTube-канал Milwaukee Bucks
