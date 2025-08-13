1

Кевин Гарнетт: «Док Риверс – один из самых умных людей, которых я когда-либо встречал»

Кевин Гарнетт высказался о главном тренере «Бакс» Доке Риверсе.

«Док, пожалуй, один из самых умных людей, которых я когда-либо встречал.

Он постоянно придумывает цитаты, всегда держит их в уме, всегда готов привести. Он определенно шахматист. Он был одним из тех стимуляторов, одним из настоящих стимуляторов в нашей лиге, которых я действительно ценю. Если говорить о баскетболе, то он был одним из самых элитных игроков в лиге», – сказал чемпион НБА 2008 года в составе «Бостона».

Опубликовал: Геннадий Ильин
Источник: YouTube-канал Milwaukee Bucks
