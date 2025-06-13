Док Риверс и Джон Хорст намерены сохранить ядро «Бакс» и выйти в плей-офф с надеждой на возвращение Дэмиана Лилларда
«Милуоки» обозначил план на следующий сезон.
Генменеджер Джон Хорст и главный тренер Док Риверс стали авторами концепции. План подразумевает сохранение ключевых игроков нынешней команды вокруг Янниса Адетокумбо и борьбу за одно из верхних шести мест, дающих право на прямой выход в плей-офф.
Организация планирует сделать ставку на возвращение Дэмиана Лилларда после разрыва ахиллова сухожилия в конце следующего розыгрыша чемпионата.
Хьюстон
Сан-Антонио
Даллас
Голден Стэйт
Майами
Нью-Йорк
Миннесота
Финикс
Опубликовал: Виталий Ясеневич
Источник: Соцсети NBACentral
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