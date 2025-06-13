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«Нью-Йорк» не запрашивал разрешения на собеседования с Доком Риверсом, Стивом Керром и Джей Джеем Редиком

«Никс» не пытались организовать переговоры с этими специалистами.

«Для дополнительного контекста: часть среды я потратил на то, чтобы выяснить, с какими еще действующими тренерами «Нью-Йорк» мог бы связаться. И хотя новых имен не раскрылось, стоит отметить, что, по данным источников в лиге, клуб не запрашивал разрешения на переговоры с этой группой звездных тренеров: Риком Карлайлом («Индиана»), Стивом Керром («Голден Стэйт»), Доком Риверсом («Милуоки»), Тайроном Лю («Клипперс») и Джей Джеем Редиком («Лейкерс»)», – написал Сэм Эмик из The Athletic.

Ранее «Никс» уже отказали в переговорах с Куином Снайдером («Атланта»), Джейсоном Киддом («Даллас»), Име Удокой («Хьюстон»), Крисом Финчем («Миннесота») и Билли Донованом («Чикаго»).

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ДалласДаллас
Голден СтэйтГолден Стэйт
МайамиМайами
Нью-ЙоркНью-Йорк
МиннесотаМиннесота
ФиниксФиникс
Опубликовал: Сергей Белозерцев
Источник: The Athletic
logoНью-Йорк
logoНБА
logoКуин Снайдер
logoДжейсон Кидд
logoБилли Донован
logoДок Риверс
logoТайрон Лю
logoКрис Финч
logoИме Удока
logoСтив Керр
logoРик Карлайл
logoДжей Джей Редик
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