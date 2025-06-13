«Нью-Йорк» не запрашивал разрешения на собеседования с Доком Риверсом, Стивом Керром и Джей Джеем Редиком
«Никс» не пытались организовать переговоры с этими специалистами.
«Для дополнительного контекста: часть среды я потратил на то, чтобы выяснить, с какими еще действующими тренерами «Нью-Йорк» мог бы связаться. И хотя новых имен не раскрылось, стоит отметить, что, по данным источников в лиге, клуб не запрашивал разрешения на переговоры с этой группой звездных тренеров: Риком Карлайлом («Индиана»), Стивом Керром («Голден Стэйт»), Доком Риверсом («Милуоки»), Тайроном Лю («Клипперс») и Джей Джеем Редиком («Лейкерс»)», – написал Сэм Эмик из The Athletic.
Ранее «Никс» уже отказали в переговорах с Куином Снайдером («Атланта»), Джейсоном Киддом («Даллас»), Име Удокой («Хьюстон»), Крисом Финчем («Миннесота») и Билли Донованом («Чикаго»).
Хьюстон
Сан-Антонио
Даллас
Голден Стэйт
Майами
Нью-Йорк
Миннесота
Финикс
Опубликовал: Сергей Белозерцев
Источник: The Athletic
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