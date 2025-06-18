Док Риверс: «Сколько еще раз Яннису Адетокумбо нужно заявить, что он хочет остаться в «Бакс»?»

Док Риверс устал от слухов об обмене Янниса Адетокумбо.

«Это уже смешно. Ты слышишь все это, и это напрягает, потому что ты знаешь, что это неправда. Но твои игроки и все остальные все равно впитывают все это.

Не знаю, сколько еще раз Яннису Адетокумбо нужно заявить, что он хочет остаться в «Бакс»? Он хочет выиграть еще титул с командой. Это очень круто, потому что так уже никто не делает.

Всего несколько парней. Не думаю, что Стеф Карри уйдет из «Голден Стэйт». Надеюсь, что Яннис так же настроен. Пока все идет именно так, все здорово», – поделился главный тренер «Милуоки».