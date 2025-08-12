0

NBC покажет четыре матча в День Мартина Лютера Кинга

Стало известно расписание матчей НБА в День Мартина Лютера Кинга.

NBC, новый вещательный партнер НБА, взял на себя трансляцию матчей в День Мартина Лютера Кинга. В этом сезоне, в понедельник, 19 января, NBC и Peacock покажут четыре встречи.

19 января

АтлантаМилуоки

Кливленд – Оклахома

Нью-Йорк – Даллас

Детройт – Бостон

В этом сезоне NBC будет транслировать до трех матчей по понедельникам. Эти матчи будут доступны эксклюзивно на канале Peacock. Первая трансляция состоится в понедельник, 27 октября, в двухматчевом формате: «Детройт» – «Кливленд» и «Миннесота» – «Денвер».

Опубликовал: Геннадий Ильин
Источник: Real GM
