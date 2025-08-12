NBC покажет четыре матча в День Мартина Лютера Кинга
Стало известно расписание матчей НБА в День Мартина Лютера Кинга.
NBC, новый вещательный партнер НБА, взял на себя трансляцию матчей в День Мартина Лютера Кинга. В этом сезоне, в понедельник, 19 января, NBC и Peacock покажут четыре встречи.
19 января
Кливленд – Оклахома
Нью-Йорк – Даллас
Детройт – Бостон
В этом сезоне NBC будет транслировать до трех матчей по понедельникам. Эти матчи будут доступны эксклюзивно на канале Peacock. Первая трансляция состоится в понедельник, 27 октября, в двухматчевом формате: «Детройт» – «Кливленд» и «Миннесота» – «Денвер».
Опубликовал: Геннадий Ильин
Источник: Real GM
