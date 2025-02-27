«Бруклин» осуществил рекордную для клуба 61 попытку из-за дуги в проигранном матче с «Тандер»

«Нетс» сосредоточились на дальних бросках.

В матче с «Оклахомой» (121:129) хозяева осуществили рекордную в истории клуба 61 попытку. 23 точных дальных броска (37,7% точности) стали рекордными в рамках сезона.

69 очков «Бруклина » из 121 были набраны с дальней дистанции. Среди «снайперов» выделились форварды Кэмерон Джонсон (4 из 7 трехочковых) и Заир Уильямс (5 из 13) и защитники Киллиан Хэйс (5 из 10) и Кеон Джонсон (4 из 11).

76 очков, которые «Оклахома» позволила сопернику набрать в первой половине, стали худшим результатом для команды в этом сезоне. Гости проигрывали к началу 4-й четверти, однако устроили рывок 18-0, который позволил им одержать итоговую победу.