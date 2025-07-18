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«Париж» и другие клубы Евролиги пытаются уговорить Киллиана Хэйса вернуться в Европу

Киллиана Хэйса хотят вернуть в Европу.

23-летний разыгрывающий вырос во Франции и играл в «Шоле» и «Ульме» до прихода в НБА.

Хэйс был выбран 7-м на драфте-2020 и провел 5 сезонов в НБА, получая все меньше игрового времени. В прошедшем розыгрыше чемпионата он выходил на площадку только 6 раз за «Бруклин», набирая 9 очков, 5,2 передачи и 3 подбора за 27 минут в среднем.

По сообщению инсайдера Маттео Андреани, несколько клубов Евролиги пытаются уговорить защитника перебраться в Европу. Большую активность проявляет «Париж», собирающий состав для второго сезона в турнире.

Опубликовал: Виталий Ясеневич
Источник: Соцсети инсайдера Маттео Андреани
возможные переходы
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