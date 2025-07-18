«Париж» и другие клубы Евролиги пытаются уговорить Киллиана Хэйса вернуться в Европу

Киллиана Хэйса хотят вернуть в Европу.

23-летний разыгрывающий вырос во Франции и играл в «Шоле» и «Ульме» до прихода в НБА .

Хэйс был выбран 7-м на драфте-2020 и провел 5 сезонов в НБА, получая все меньше игрового времени. В прошедшем розыгрыше чемпионата он выходил на площадку только 6 раз за «Бруклин », набирая 9 очков, 5,2 передачи и 3 подбора за 27 минут в среднем.

По сообщению инсайдера Маттео Андреани, несколько клубов Евролиги пытаются уговорить защитника перебраться в Европу. Большую активность проявляет «Париж », собирающий состав для второго сезона в турнире.