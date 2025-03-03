«Бруклин» не стал продлевать сотрудничество с Киллианом Хэйсом
«Нетс» расстались с Киллианом Хэйсом.
23-летний разыгрывающий отработал 10-дневное соглашение, клуб не стал подписывать второе.
Хэйс провел 6 матчей, набирая 9 очков, 5,2 передачи и 3 подбора в среднем.
Опубликовал: Виталий Ясеневич
Источник: Соцсети репортера Брайана Льюиса
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Укажите причину бана
- Оскорбление
- Мат
- Спам
- Расизм
- Провокации
- Угрозы
- Систематический оффтоп
- Мульти-аккаунтинг
- Прочее
Пожаловаться
- Спам
- Оскорбления
- Расизм
- Мат
- Угрозы
- Прочее
- Мультиаккаунтинг
- Систематический оффтоп
- Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
- Повторить попытку оплаты
- Оставить комментарий без доната
- Изменить комментарий
- Удалить комментарий
Материалы по теме
Главные новости
Последние новости