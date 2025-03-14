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Киллиан Хэйс вернулся в G-лигу

Киллиан Хэйс продолжит сезон в G-лиге.

Французский разыгрывающий после завершения 10-дневного контракта с «Бруклином» вернулся в команду «Лонг-Айленд», выступающую в G-лиге.

Хэйс принял участие в шести матчах НБА (пять в стартовом составе) за «Нетс», набирая в среднем 9,0 очка, 5,2 передачи и 3,0 подбора за 27,0 минут за игру.

Опубликовал: Геннадий Ильин
Источник: аккаунт журналиста HoopsHype Майкла Скотто в соцсети X
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