Киллиан Хэйс вернулся в G-лигу
Киллиан Хэйс продолжит сезон в G-лиге.
Французский разыгрывающий после завершения 10-дневного контракта с «Бруклином» вернулся в команду «Лонг-Айленд», выступающую в G-лиге.
Хэйс принял участие в шести матчах НБА (пять в стартовом составе) за «Нетс», набирая в среднем 9,0 очка, 5,2 передачи и 3,0 подбора за 27,0 минут за игру.
Опубликовал: Геннадий Ильин
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