Андрей Кириленко: «Египет готов приехать на сборы в Россию»
Андрей Кириленко сообщил о возможном приезде сборной Египта в Россию.
«Недавний наш соперник – Египет – уже готов приехать на сборы в Россию. Шутка ли? Нет, вполне обозримая задача.
Кстати, про Египет. Вспомнилось, как встретил где-то комментарий по поводу результата первого матча против «Фараонов» (73:80). «Позор», «как так можно», «что за сборная» – такими эпитетами пестрили страницы сайтов. У нас сейчас нет целей и задач побеждать в каждом матче, хотя спортивную злость никто не отменял. К примеру, Егор Демин, Виктор Лахин, Влад Голдин были заняты драфтом и Летней лигой. И пусть все баскетбольные боги им будут помогать в НБА», – пишет президент РФБ.
Опубликовал: Геннадий Ильин
Источник: «Спорт-Экспресс»
