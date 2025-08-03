Андрей Кириленко: «Когда ты не играешь со своими визави из других стран, уровень проседает»

Андрей Кириленко высказался об изоляции российских спортсменов.

«Нет возможности следить за международными турнирами в других видах спорта в большом ключе, но радостно, что мы потихоньку возвращаемся. К сожалению, пока только в индивидуальных видах спорта. Но это логично, что если ты хочешь быть чемпионом мира, ты должен играть со всеми. Для нашего спорта важно, чтобы мы играли.

Не думаю, что это влияет на мотивацию, все равно надо играть хорошо. Но когда ты не играешь со своими визави из других стран, уровень проседает», – сказал президент РФБ .