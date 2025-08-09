3

Андрей Кириленко: «Сборная России должна играть на регулярной основе, чтобы быть в тонусе»

Андрей Кириленко заявил, что сборной России не хватает игровой практики.

- Насколько довольны игрой команды в прошедших товарищеских встречах? Какой вывод можете сделать?

– Я не рассматривал матчи в контексте «доволен - не доволен». Я в принципе доволен тем, что этим летом у нас было достаточно большое количество международных встреч. Оба противостояния - две игры с Ираном и две игры с Египтом - прошли по одинаковому сценарию. Первая - «разведка боем», хотя, конечно, всем хочется побеждать, никому не нравится, что мы проигрываем. И вторая - победа после проведенного анализа и работы над ошибками.

Все это еще раз говорит о том, что нам не хватает таких игр, не хватает соперников. А мы должны играть с ними на регулярной основе, чтобы быть в тонусе, в игровой кондиции. Это не касается физической кондиции: речь о психологической подготовленности к игре с иностранным соперником, где сталкиваешься с другим стилем баскетбола, другой командой, другими игроками, которых никогда не видел. Такие встречи - огромный дефицит для нас. И это то, что просто необходимо наверстывать.

- Когда станут известны новые соперники мужской сборной по товарищеским матчам?

– Сборные только завершили летние игры. Скоро начнется профессиональный сезон, и мы будем очень серьезно работать над графиком на предстоящие «окна». Женская команда на данный момент уже имеет примерное понимание, с кем она сыграет в следующий раз. Проводится работа и по мужской национальной команде. Как только у нас будет на 100% утвержденная информация, мы сразу же поделимся ей, - сказал президент РФБ.

Этим летом сборная России провела четыре товарищеских матча с командами Ирана и Египта, одержав две победы и потерпев два поражения.

Опубликовал: Геннадий Ильин
Источник: «Матч ТВ»
