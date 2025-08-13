0

Андрей Кириленко: «Политические сложности не должны влиять на работу»

Андрей Кириленко отметил работу РФБ по взаимодействию с другими странами.

«Поездка на конгресс ФИБА в Катар и заседание центрального бюро ФИБА в Бахрейне окончательно убедили в мысли, что политические сложности не должны влиять на работу.

Еще раз обращу внимание на то, что фронт-офис федерации за отчетный период сделал огромный шаг в правильном направлении. Владимир Дячок уже стал узнаваем в среде топ-менеджеров мировых федераций. Сергей Моня за полгода влился в работу по взаимодействию с другими федерациями.

Итог – мы обсуждаем различные форматы взаимодействия с другими странами, понимая, что это будет не завтра и не через месяц. Но к моменту, когда все окна откроются, мы должны будем просто начать оформлять документы», – сказал президент РФБ.

Опубликовал: Геннадий Ильин
Источник: «Спорт-Экспресс»
