Андрей Кириленко: «Для «Самары» установлен дедлайн, и если все условия будут выполнены, клуб остается и будет играть»

«Самара» должна погасить долги к определенному сроку, чтобы остаться в Лиге ВТБ.

«Что касается «Самары», то понятно, что у клуба была сложная ситуация в прошлом году, когда поменялось юридическое лицо. Конечно, мы максимально идем навстречу, так как хотим сохранить клуб. Понятно, что вопрос очень деликатный и сложный.

Действительно, на сегодняшний день ФИБА наложила бан на переходы игроков, но «Самара » шаг за шагом выплачивает долги. Клуб не отказался от них, процесс идет – не быстро, но он двигается в правильном направлении, и мы делаем все возможное, чтобы «Самаре» в этом помочь.

Пока для клуба установлен определенный дедлайн, и если в рамках этого дедлайна все условия будут выполнены, клуб остается и будет играть», – сказал президент РФБ Андрей Кириленко.

Ранее ФИБА наложила на «Самару» запрет на международные трансферы или регистрацию новых игроков.