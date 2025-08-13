Джефф Тиг о «Клипперс»: «В команде слишком много звезда, и они все старые»

Джефф Тиг сомневается в «Клипперс», несмотря на сильный состав команды.

«Я просто не считаю, что это хорошая команда. Три года назад я бы сказал, что это лучшая команда, которую можно было бы собрать. Но сейчас я думаю, что возраст непобедим. Это самая возрастная команда в истории НБА.

Мне нравится этот состав. Мне нравится эта команда. Мне просто не нравится, когда в команде так много звезд. И они все старые, так что это уже не имеет значения. Лучшее, что они умеют – это обыгрывать один на один», – сказал бывший игрок НБА .