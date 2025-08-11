Огромная толпа болельщиков заполнила все этажи ТЦ на встрече с Джеймсом Харденом в Китае

Защитник «Клипперс» пользуется невероятной популярностью в Поднебесной.

В сети появилось видео из торгового центра в Шэньчжэне, на котором куча болельщиков заполонила почти все пространство в здании ради возможности увидеть Джеймса Хардена . Люди скандировали: «MVP! MVP!»

Ранее огромная толпа встречала Хардена в Гуанчжоу, а затем фирма Adidas открыла баскетбольную площадку в честь MVP-2018.