Брэдли Бил: «Мне нужен чемпионский перстень»
Защитник ответил на вопрос о том, зачем он перешел в «Клипперс».
«Мне нужен чемпионский перстень…
Конечно, я чувствую, что обрел вторую молодость, снова ощутил голод. Я предвкушаю новую возможность, мне нравится новый город, новая атмосфера… Но главное – это возможность победить», – сказал Бил.
Бил стал игроком «Клипперс» после того, как его контракт был выкуплен «Финиксом».
Да24%
Нет76%
Опубликовал: Филипп Прокофьев
Источник: KMOV
