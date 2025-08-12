14

Брэдли Бил: «Мне нужен чемпионский перстень»

Защитник ответил на вопрос о том, зачем он перешел в «Клипперс».

«Мне нужен чемпионский перстень…

Конечно, я чувствую, что обрел вторую молодость, снова ощутил голод. Я предвкушаю новую возможность, мне нравится новый город, новая атмосфера… Но главное – это возможность победить», – сказал Бил.

Бил стал игроком «Клипперс» после того, как его контракт был выкуплен «Финиксом».

Опубликовал: Филипп Прокофьев
Источник: KMOV
