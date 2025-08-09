«Клипперс» подписали Патрика Болдуина и Тайтая Вашингтона в тренировочный лагерь
«Клипперс» добавили двух игроков в состав участников тренировочного лагеря.
«Клипперс» подписали контракты с форвардом Патриком Болдуином (22 года, 206 см) и разыгрывающим защитником Тайтаем Вашингтоном (23 года, 191 см).
Болдуин и Вашингтон примут участие в тренировочном лагере «Клипперс», а затем, вероятно, присоединятся к «Сан-Диего Клипперс» в G-лиге.
В прошлом сезоне Болдуин играл за «Клипперс» и «Вашингтон». В 23 матчах G-лиги защитник в среднем набирал 17,3 очка, делал 6,8 подбора и 1,4 блок-шота.
Вашингтон прошлый сезон провел на двустороннем контракте с «Финиксом». Разыгрывающий в среднем набирал 21,7 очка, делал 5,1 подбора и 7,0 передачи в 32 матчах G-лиги.
Опубликовал: Геннадий Ильин
