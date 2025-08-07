«Нью-Йорк» не заинтересован в Кевине Лаве, «Лейкерс» и «Клипперс» – главные претенденты на форварда

Кевин Лав, скорее всего, продолжит карьеру в Лос-Анджелесе.

По словам журналиста ClutchPoints Бретта Сигела, «Никс» теряют интерес к подписанию контракта с опытным форвардом, и наиболее вероятными вариантами для Лава кажутся две команды из Лос-Анджелеса – «Лейкерс » и «Клипперс ».

Обеим клубам придется внести некоторые коррективы, прежде чем подписывать Лава .

«У «Клипперс» и «Лейкерс» все еще есть по одному свободному месту в составе. Но если «Лейкерс» захотят заполучить Лава и воссоединить его с Леброном, им придется расторгнуть еще один контракт, поскольку их платежка ограничена первым порогом налога на роскошь, до которого осталось всего 1,1 млн долларов.

Что касается «Клипперс», то они, по сути, находятся в такой же ситуации, поскольку их платежка находится в 1,2 млн долларов от первого порога», – пишет Сигел.

Лав все еще связан контрактом с «Ютой», куда его обменяли из «Майами» в межсезонье. Однако, согласно сообщениям СМИ, форвард активно добивается выкупа контракта с «Джаз» и, как ожидается, скоро станет свободным агентом.