«Партизан» – главный претендент на Мо Бамбу в Евролиге
«Партизан» сделал предложение Мо Бамбе.
По данным Sport24.gr, сербский клуб нацелили на центрового Мо Бамбу, который может покинуть НБА в качестве свободного агента и решить перейти в Евролигу.
Сообщается, что «Партизан» будет в выгодном положении для подписания бывшего игрока «Орландо», если Бамба решит покинуть НБА этим летом, и уже сделал игроку предложение.
Опубликовал: Геннадий Ильин
Источник: Sport24.gr
