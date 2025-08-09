0

«Партизан» – главный претендент на Мо Бамбу в Евролиге

«Партизан» сделал предложение Мо Бамбе.

По данным Sport24.gr, сербский клуб нацелили на центрового Мо Бамбу, который может покинуть НБА в качестве свободного агента и решить перейти в Евролигу.

Сообщается, что «Партизан» будет в выгодном положении для подписания бывшего игрока «Орландо», если Бамба решит покинуть НБА этим летом, и уже сделал игроку предложение.

Опубликовал: Геннадий Ильин
Источник: Sport24.gr
