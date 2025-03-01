Мо Бамба проведет остаток сезона в фарм-клубе «Нового Орлеана»
Мо Бамба будет играть в G-лиге.
Центровой Мо Бамба (26 лет, 213 см) присоединился к «Бирмингему», фарм-клубу «Пеликанс» в G-лиге, до конца сезона-2024/25.
Бамба в начале февраля был отчислен из «Юты», куда перешел из «Клипперс» в результате обмена.
В нынешнем сезоне Бамба провел 28 матчей за «Клипперс», набирая в среднем 4,6 очка, 4,3 подбора и 1,0 блок-шота.
Опубликовал: Геннадий Ильин
Источник: HoopsHype
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