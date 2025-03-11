Мо Бамба подпишет 10-дневный контракт с «Пеликанс»

Мо Бамба получит возможность пробиться в основную команду «Нового Орлеана».

Центровой (26 лет, 213 см) был отчислен из «Юты» после обмена из «Клипперс».

Бамба набирал в среднем 4,6 очка, 4,3 подбора и 1 блок-шот в этом чемпионате.

Ранее сообщалось, что баскетболист проведет остаток сезона в фарм-клубе «Пеликанс», но теперь игрок получил возможность показать себя в ротации основной команды. Бамба набирал 21 очко, 14,5 подбора и 1,8 блок-шота в среднем в 4 матчах в лиге развития.