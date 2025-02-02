«Юта» отчислила Мо Бамбу

«Юта» расторгла контракт с Мо Бамбой.

Бамба перешел в «Джаз» из «Клипперс» в результате обмена. Клуб также получил форварда Пи Джей Такера, драфт-пик второго раунда и денежную компенсацию.

Центровой Дрю Юбэнкс и разыгрывающий Пэтти Миллс отправились в «Клипперс».

В нынешнем сезоне Бамба провел 28 матчей за «Клипперс», набирая в среднем 4,6 очка, 4,3 подбора и 1,0 блок-шота.