«Юта» отчислила Мо Бамбу
«Юта» расторгла контракт с Мо Бамбой.
Бамба перешел в «Джаз» из «Клипперс» в результате обмена. Клуб также получил форварда Пи Джей Такера, драфт-пик второго раунда и денежную компенсацию.
Центровой Дрю Юбэнкс и разыгрывающий Пэтти Миллс отправились в «Клипперс».
В нынешнем сезоне Бамба провел 28 матчей за «Клипперс», набирая в среднем 4,6 очка, 4,3 подбора и 1,0 блок-шота.
Опубликовал: Геннадий Ильин
Источник: официальный сайт «Юты»
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