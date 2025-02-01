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  • «Клипперс» обменяют Пи Джей Такера, Мо Бамбу и пик 2-го раунда в «Юту» на Дрю Юбэнкса и Пэтти Миллса
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«Клипперс» обменяют Пи Джей Такера, Мо Бамбу и пик 2-го раунда в «Юту» на Дрю Юбэнкса и Пэтти Миллса

Пи Джей Такер перейдет в «Юту».

«Клипперс» и «Юта» договорились об обмене, в результате которого «Джаз» получит форварда Пи Джей Такера, центрового Мо Бамбу, драфт-пик второго раунда и денежную компенсацию.

Центровой Дрю Юбэнкс и разыгрывающий Пэтти Миллс отправятся в «Клипперс».

Благодаря сделке «Клипперс» опустятся на 4 млн долларов ниже порога налога на роскошь и получат больше гибкости перед дедлайном обменов.

Такер, Бамба и Миллс находятся на истекающих контрактах. У Юбэнкса негарантированный контракт на 5 млн на следующий сезон.

Опубликовал: Геннадий Ильин
Источник: страница инсайдера ESPN Шэмса Чарании в соцсети X
logoПи Джей Такер
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logoПатрик Миллс
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