«Клипперс» обменяют Пи Джей Такера, Мо Бамбу и пик 2-го раунда в «Юту» на Дрю Юбэнкса и Пэтти Миллса

Пи Джей Такер перейдет в «Юту».

«Клипперс» и «Юта» договорились об обмене, в результате которого «Джаз» получит форварда Пи Джей Такера , центрового Мо Бамбу , драфт-пик второго раунда и денежную компенсацию.

Центровой Дрю Юбэнкс и разыгрывающий Пэтти Миллс отправятся в «Клипперс ».

Благодаря сделке «Клипперс» опустятся на 4 млн долларов ниже порога налога на роскошь и получат больше гибкости перед дедлайном обменов.

Такер, Бамба и Миллс находятся на истекающих контрактах. У Юбэнкса негарантированный контракт на 5 млн на следующий сезон.