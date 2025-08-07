Владимир Дячок: «Матчи против Египта прошли достаточно интересно и продуктивно для обоих сборных»

Владимир Дячок оценил товарищеские матчи сборной России против команды Египта.

«На днях провели продуктивную встречу с коллегами из Федерации баскетбола Египта, хочу выразить им благодарность за два матча, которые получилось сыграть в Каире. Сборная Египта была очень заинтересована в приглашении нашей команды к себе, матчи прошли достаточно интересно и продуктивно для обоих сборных. Тем более соперник почти сразу после товарищеских матчей улетает в Анголу на Афробаскет. Отметил бы, что баскетбол в Египте последние четыре года очень сильно развивается, совсем недавно они участвовали в турнире в Ливане вместе с Ираном, Сирией, Иорданией. И они обыграли их всех, кроме Ливана. Матчи против такой команды для нашей сборной были очень важны.

Обговорили планы на будущее, у Египта очень интересные юниорские сборные: девушки U18 — планируем товарищеские матчи в следующем году. Проговаривали участие в различных турнирах, договорились обмениваться информацией, поддерживать друг друга. Федерация баскетбола Египта заинтересована в проведении различных тренировочных мероприятий на территории России, будем стараться помогать нашим коллегам организовывать еще и сборы в нашей стране, сейчас они преимущественно проводят их в Сербии. Заинтересованы в проведении турниров резервных сборных по всем возрастам.

Благодарю сотрудников посольства не только за то, что пришли поболеть на матч, но и обеспечили нам очень классную поддержку в плане приезда. Ребята максимально быстро прошли границу, получили визы, без задержек. Огромное спасибо!» – сказал исполнительный директор и генеральный секретарь РФБ .

Сборная России во вторник в Гизе разгромила команду Египта со счетом 94:67. В воскресенье команда Зорана Лукича уступила египтянам со счетом 73:80.