Зоран Лукич: «В Каире очень много русских, которые видно, что скучают по родине»

Зоран Лукич рассказал о поддержке болельщиков в Египте.

«Нас поддерживали наши болельщики во второй игре – их было слышно.

В Каире очень много русских, которые видно, что скучают по своей родине. Они пришли и громко поддерживали свою сборную. Спасибо им за это огромное. Они выделялись», – сказал главный тренер сборной России.

Сборная России во вторник в Гизе разгромила команду Египта со счетом 94:67. В воскресенье команда Зорана Лукича уступила египтянам со счетом 73:80.