Зоран Лукич: «В Каире очень много русских, которые видно, что скучают по родине»
Зоран Лукич рассказал о поддержке болельщиков в Египте.
«Нас поддерживали наши болельщики во второй игре – их было слышно.
В Каире очень много русских, которые видно, что скучают по своей родине. Они пришли и громко поддерживали свою сборную. Спасибо им за это огромное. Они выделялись», – сказал главный тренер сборной России.
Сборная России во вторник в Гизе разгромила команду Египта со счетом 94:67. В воскресенье команда Зорана Лукича уступила египтянам со счетом 73:80.
Опубликовал: Геннадий Ильин
Источник: ТАСС
