Зоран Лукич о товарищеских матчах: «В этом году у нас остается окно в ноябре-декабре»

Сборная России планирует провести товарищеские матчи в ноябре и декабре.

«В этом году у нас остается окно в ноябре-декабре. Изучим расписание Единой лиги ВТБ и Суперлиги и тогда будем принимать окончательное решение.

Соперников мы ищем, федерация работает над этим. Но товарищеские игры в наших планах есть», – сказал главный тренер сборной России.