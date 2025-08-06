Зоран Лукич о товарищеских матчах: «В этом году у нас остается окно в ноябре-декабре»
Сборная России планирует провести товарищеские матчи в ноябре и декабре.
«В этом году у нас остается окно в ноябре-декабре. Изучим расписание Единой лиги ВТБ и Суперлиги и тогда будем принимать окончательное решение.
Соперников мы ищем, федерация работает над этим. Но товарищеские игры в наших планах есть», – сказал главный тренер сборной России.
Опубликовал: Геннадий Ильин
Источник: ТАСС
