Зоран Лукич: «По последним матчам очень доволен качеством игры сборной России»

Зоран Лукич оценил товарищеские матчи сборной России против Ирана и Египта.

– Для нас самое главное - собирать команду, организовывать и проводить сборы и, когда это возможно, проводить игры. У нас появилась возможность сыграть матчи с Ираном и Египтом. Я дал шанс нескольким молодым игрокам, и в принципе они оправдали мои надежды. Они действительно очень неплохо, проявили себя. Ну, а самое важное, что игроки нашей команды приехали на сборы голодными до баскетбола.

- Кто из соперников вам показался сильнее - Иран или Египет?

– Не могу ответить, кто из них сильнее. У Ирана команда значительно лучше организована, чем у Египта. И иногда выигрывает именно тот, кто выглядит более организованным. Но от команды Египта порой просто не знаешь, что ожидать. Может быть, это и неплохо для нас. То есть мы должны максимально быстро адаптироваться, переключаться и принимать правильное решение. Это нелегко, и тем не менее… И еще по габаритам команда Египта превосходила команду Ирана.

Что касается тех матчей, которые проиграли, то в первой встрече с Ираном игрок соперника попал очень тяжелый бросок с восьми метров. И это была наша первая игра, в ней участвовали много новичков. Мы, опять же, стараемся с этими новичками познакомиться. Это была непростая игра, но в то же время она стала для нас неплохим уроком. Внесли корректировки перед второй встречей - и уже было улучшение игры.

Что касается первой встречи с Египтом, то 35 минут мы показывали неплохой баскетбол, а в последние пять потеряли голову. Но в последних матчах было заметно, как через игры мы поднимаем уровень своего баскетбола. И в последней встрече мы провели самую лучшую игру. Действительно очень качественно и мощно сыграли матч. По последним матчам я очень доволен качеством игры нашей команды.

- Некоторые ребята говорят, что в Египте им было очень интересно увидеть пирамиды. Была проведена экскурсия для команды?

– Экскурсии не было. Основной акцент у нас был на игры. Но появилась возможность, и игроки, у которых было желание, поехали и посмотрели на пирамиды, - сказал главный тренер сборной России.