Джейлен Браун: «Марко Белинелли задавал мне жару»

Браун назвал Белинелли игроком, против которого сложнее всего было защищаться.

«Марко Белинелли задавал мне жару. Он никогда не останавливался, и мне приходилось бегать за ним по всему паркету. В нашей системе защиты нужно было преследовать Белинелли через бесконечные заслоны. Он мог даже не получать мяч, но все равно двигался туда-сюда, так что ты никогда не знал, когда он рванет на полной скорости, чтобы открыться под передачу. Так что я просто выдыхался», – сказал Браун .

Марко Белинелли, выбранный «Голден Стэйт» под 18-м номером на драфте-2007, больше всего запомнился болельщикам по выступлениям за «Сан-Антонио ». За свою карьеру он провел в «Сперс» 4 года, разбитых на 2 отрезка (2013-15, 2018-2020), и помог команде выиграть чемпионский титул в 2014 году.

Всего за 13 лет в НБА Белинелли сыграл в 840 матчах «регулярки» и сменил 9 команд, в среднем набирая 9,7 очка, 2,1 подбора, 1,7 передачи, 0,6 перехвата и 0,1 блок-шота за игру.