2

Джейлен Браун: «Марко Белинелли задавал мне жару»

Браун назвал Белинелли игроком, против которого сложнее всего было защищаться.

«Марко Белинелли задавал мне жару. Он никогда не останавливался, и мне приходилось бегать за ним по всему паркету. В нашей системе защиты нужно было преследовать Белинелли через бесконечные заслоны. Он мог даже не получать мяч, но все равно двигался туда-сюда, так что ты никогда не знал, когда он рванет на полной скорости, чтобы открыться под передачу. Так что я просто выдыхался», – сказал Браун.

Марко Белинелли, выбранный «Голден Стэйт» под 18-м номером на драфте-2007, больше всего запомнился болельщикам по выступлениям за «Сан-Антонио». За свою карьеру он провел в «Сперс» 4 года, разбитых на 2 отрезка (2013-15, 2018-2020), и помог команде выиграть чемпионский титул в 2014 году.

Всего за 13 лет в НБА Белинелли сыграл в 840 матчах «регулярки» и сменил 9 команд, в среднем набирая 9,7 очка, 2,1 подбора, 1,7 передачи, 0,6 перехвата и 0,1 блок-шота за игру.

Вы дали бы Де’Аарону Фоксу максимальный контракт?3055 голосов
ДаСан-Антонио
НетНБА
Опубликовал: Сергей Белозерцев
Источник: Fadeaway World
logoДжейлен Браун
logoНБА
logoБостон
logoСан-Антонио
logoМарко Белинелли
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Читайте новости баскетбола в любимой соцсети
Материалы по теме
Джейлен Браун: «Боролся с тревожностью, даже с депрессией»
231 июля, 14:44
Букер получил 145 млн, обогнал Шэя и стал №1 по средней зарплате. Только вот в НБА ее не считают
3812 июля, 08:20
Брэд Стивенс о будущем «Бостона»: «Перестройка» не станет частью лексикона организации»
59 июля, 06:18
Главные новости
Яннис Адетокумбо не участвует в матчах сборной Греции из-за неоплаченной страховки (SDNA)
141 минуту назад
Стив Керр об уходе Майкла Джордана в бейсбол: «Для «Буллс» это было плохо, но для меня – хорошо»
сегодня, 09:21
Егор Дёмин: «Одна из моих основных целей – это постараться вернуть должное внимание и уважение к российскому баскетболу»
15сегодня, 08:46
Команда лодки Майкла Джордана выиграла 389 тысяч долларов и заняла второе место, поймав 32-килограммового белого марлина на рыболовном турнире
10сегодня, 08:15Видео
Руи Хатимура потренировался с бойцами сумо
10сегодня, 07:34Видео
Кевин Дюрэнт о титуле «Оклахомы»: «Прошло 10 лет, давно пора было им выиграть хоть один, лол»
7сегодня, 07:10
Макси Клебер вколотил «мельницу» на тренировке
9сегодня, 06:36Видео
Джимми Батлер провел мастер-класс в маске Бадди Хилда
3сегодня, 06:06Видео
«Хьюстон» может предложить Кевину Дюрэнту 2-летнее продление на 100 миллионов долларов
4сегодня, 05:41
Огромная толпа болельщиков заполнила все этажи ТЦ на встрече с Джеймсом Харденом в Китае
3сегодня, 05:17Видео
Ко всем новостям
Последние новости
Товарищеские матчи. Финляндия сыграет с Бельгией
сегодня, 09:00
«Бостон» расторг двусторонний контракт с Майлзом Норрисом
вчера, 21:38
Игроки «Оклахомы» собрались на свадьбе Алекса Карузо
10вчера, 21:02Видео
Болельщики в Шанхае устроили теплый прием Джейлену Уильямсу
вчера, 20:49Видео
Фрэнк Мэйсон стал игроком «Лиможа»
1вчера, 18:43
«Юта» планирует сохранить Джорджа Ньянга
вчера, 17:10
«Виллербан» подписал контракт с Глинном Уотсоном
вчера, 15:30
Скотти Пиппен-младший: «Этот сезон будет для меня очень важным»
7вчера, 14:42
Томас Димша подписал контракт с ПАОКом
вчера, 13:26
Ришон Холмс: «Мне выпал шанс играть в баскетбол в Греции… Бог делает даже больше, чем можно себе представить»
вчера, 12:21