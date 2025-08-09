1

Кобе Брайант, Трэйси Макгрэйди и Аллен Айверсон – в пятерке любимых игроков Джейлена Брауна

Форвард «Бостона» перечислил любимых баскетболистов во время прямой трансляции.

В список Брауна вошли:

Когда в чате трансляции поднялась буря недовольста отсутвием в пятерке Майкла Джордана, Браун пояснил, что это его личные предпочтения, а не список величайших. Родившись в 1996 году, он застал расцвет карьеры Брайанта и Айверсона, но не видел Джордана в его лучшие годы.

Опубликовал: Сергей Белозерцев
Источник: BasketNews
