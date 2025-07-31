Джейлен Браун: «Боролся с тревожностью, даже с депрессией»
Джейлен Браун рассказал о проблемах с психическим здоровьем.
«Я боролся с тревожностью, даже с депрессией. Я переживал очень сложные периоды в жизни. Но мне кажется, что благодаря этим сложным периодам я в итоге добился успеха», – сказал форвард «Бостона».
Также Брауна спросили, какой совет он дал бы тому, кто оказался на самом дне.
«Все в порядке. Никогда не позволяйте ничему сломить ваш дух. Каждому рано или поздно приходится сталкиваться с трудностями – даже растениям трудно получить солнечный свет», – ответил Браун.
Да
Нет
Его нужно считать за два
Опубликовал: Геннадий Ильин
Источник: Athlon Sports
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Материалы по теме
Главные новости
Последние новости