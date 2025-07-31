Джейлен Браун: «Боролся с тревожностью, даже с депрессией»

Джейлен Браун рассказал о проблемах с психическим здоровьем.

«Я боролся с тревожностью, даже с депрессией. Я переживал очень сложные периоды в жизни. Но мне кажется, что благодаря этим сложным периодам я в итоге добился успеха», – сказал форвард «Бостона ».

Также Брауна спросили, какой совет он дал бы тому, кто оказался на самом дне.

«Все в порядке. Никогда не позволяйте ничему сломить ваш дух. Каждому рано или поздно приходится сталкиваться с трудностями – даже растениям трудно получить солнечный свет», – ответил Браун.