Анастасия Косу забросила с центра площадки на тренировке

Анастасия Косу забросила с центра и исполнила танец.

Российская баскетболистка Анастасия Олаири Косу, выступающая за клуб женской НБА «Миннесота », во время тренировки забросила с центра площадки, после чего исполнила танец под аплодисменты одноклубниц.

20-летняя баскетболистка была выбрана на драфте WNBA 2025 года под 15-м номером.