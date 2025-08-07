Анастасия Косу забросила с центра площадки на тренировке
Анастасия Косу забросила с центра и исполнила танец.
Российская баскетболистка Анастасия Олаири Косу, выступающая за клуб женской НБА «Миннесота», во время тренировки забросила с центра площадки, после чего исполнила танец под аплодисменты одноклубниц.
20-летняя баскетболистка была выбрана на драфте WNBA 2025 года под 15-м номером.
