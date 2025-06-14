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  • Тренер УГМК Александр Лисичкин: «У Олаири Косу есть вот эта чуйка от Денниса Родмана, где нужно оказаться, чтобы подобрать мяч»
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Тренер УГМК Александр Лисичкин: «У Олаири Косу есть вот эта чуйка от Денниса Родмана, где нужно оказаться, чтобы подобрать мяч»

Тренер по ОФП клуба из Екатеринбурга оценил игровые качества новичка «Миннесоты».

– Какие сильные качества Олаири вы бы выделили?

– Олаири прекрасно чувствует, когда нужно делать кат. У нее все отлично с показами, зашагиванием и завершением из-под кольца. Я считаю, что ей это очень сильно пригодится в женской НБА, особенно в игре против тех девчонок, которые любят прыгать. Они как раз и будут прыгать на эти показы.

У Олы, на мой взгляд, отличная защита на «тройке», и она еще и при этом может защищаться на «четверке». На позиции тяжелого форварда ей придется защищаться против девушек габаритов Клюндиковой. Но я уверен, что у Олаири достаточно сил, чтобы побороться в защите.

У Олы прекрасный высокий прыжок, при этом у нее серийный высокий прыжок, и она чудесно пользуется этим на подборах. И в принципе у Косу есть вот эта чуйка от Денниса Родмана, где нужно оказаться, чтобы подобрать мяч, при этом у нее достаточно сил, чтобы остаться на этом месте и ее не сдвинули.

– И что могло бы быть лучше?

– Мог бы быть лучше бросок, могла бы быть лучше передача, обыгрыш лицом мог бы быть лучше. В принципе достаточно, если в этих компонентах она прибавит, рано или поздно это сделает ее уже на шаг или на два выше остальных.

20-летняя Косу была выбрана «Линкс» на драфте 2025 года под 15-м номером.

В текущем сезоне россиянка приняла участие в 4 из 10 матчей, проводя на площадке в среднем 1,8 минуты.

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Опубликовал: Сергей Белозерцев
Источник: «Спорт-Экспресс»
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