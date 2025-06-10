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Мария Клюндикова о дебюте за «Миннесоту»: «Немного нервничала, но вышла очень хорошо»

Мария Клюндикова поделилась впечатлениями от дебюта за «Миннесоту».

«Атмосфера в команде очень хорошая, как внутри, так и за пределами, прям чувствуется команда. Нет наигранности, есть сплоченность в коллективе, это очень важно, когда в команде есть хороший настрой.

Перед своей первой игрой немного нервничала, но вышла очень хорошо, была собрана. Обидно, что промазала один штрафной, но есть над чем работать. Тренер очень понятен мне и очень важные вещи подмечает, говорит. Мне нравится тактика и игровой ритм команды. Надеюсь, я усилию и буду надежным игроком в команде.

Я очень рада с Олаири играть вместе – это еще одна моя поддержка здесь, в Миннесоте. Надеюсь, я для нее тоже. Мне очень комфортно, потому что можно поговорить на русском языке. Рада, что она здесь и мы идем к своим целям», – отметила российская центровая «Миннесоты».

Клюндикова дебютировала за «Миннесоту» 8 июня в победном матче против «Далласа» (81:65). Россиянка набрала 1 очко, сделала 2 подбора и 1 блок-шот за 3:17 на паркете.

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Опубликовал: Геннадий Ильин
Источник: ТАСС
Мария Клюндикова (Вадеева)
Анастасия Косу
Миннесота жен
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