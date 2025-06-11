31

Анастасия Косу за сезон в WNBA заработает 69 267 долларов, Мария Клюндикова – 54 418

Опубликованы зарплаты баскетболисток WNBA в сезоне 2025 года.

Новичок «Миннесоты» россиянка Анастастия Олаири Косу заработает за текущий сезон 69 267 долларов. Это базовый контракт новичка, выбранного во втором раунде драфта.

Сумма контракта другой россиянки Марии Клюндиковой, которая присоединилась к Косу в «Миннесоте» на прошлой неделе, составляет 54 418 долларов.

После уплаты налогов (33-35%) зарплаты Косу и Клюндиковой составят 45-47 тысяч и 35-37 тысяч долларов.

Средняя зарплата в женской НБА находится на уровне 120 000 долларов. Разрыв зарплат в WNBA и NBA – один из самых больших в спорте.

Где бы вы хотели увидеть Кевина Дюрэнта в следующем году?1435 голосов
ХьюстонХьюстон
Сан-АнтониоСан-Антонио
ДалласДаллас
Голден СтэйтГолден Стэйт
МайамиМайами
Нью-ЙоркНью-Йорк
МиннесотаМиннесота
ФиниксФиникс
Опубликовал: Геннадий Ильин
Источник: Her Hoops Stats
logoженская НБА
Анастасия Косу
Миннесота жен
Мария Клюндикова (Вадеева)
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Читайте новости баскетбола в любимой соцсети
Материалы по теме
Женская НБА. «Индиана» крупно уступила «Атланте» в гостях, «Нью-Йорк» разгромил «Чикаго»
5вчера, 04:02
Мария Клюндикова о дебюте за «Миннесоту»: «Немного нервничала, но вышла очень хорошо»
210 июня, 16:41
Женская НБА. «Голден Стэйт» в овертайме одолел «Лос-Анджелес»
110 июня, 04:48
Женская НБА. «Миннесота» разгромила «Даллас», «Вашингтон» вынес «Коннектикут»
39 июня, 04:29
Главные новости
Джеймс Джонсон о том, что его считают самым опасным игроком в НБА: «Это уважение»
117 минут назад
Чарльз Баркли: «Если «Тандер» будут уступать 1-3, они не выиграют финальную серию»
2сегодня, 15:06
Мэджик Джонсон: «Кевин Дюрэнт сделал бы игру «Никс» быстрее»
453 минуты назад
«Новый Орлеан» пытается приобрести более высокий пик, чтобы выбрать Эйса Бэйли
1сегодня, 15:37
«Филадельфия» хочет выменять у «Сан-Антонио» 2-й пик
11сегодня, 15:27
Телевизионные рейтинги WNBA упали на 55% после травмы Кейтлин Кларк
1сегодня, 15:00
«Клипперс», «Сакраменто» и «Даллас» – главные претенденты на Дрю Холидэя
6сегодня, 14:51
Брэндин Подземски перенес операцию по поводу травмы мышц туловища
1сегодня, 14:29
Сборная России летом проведет товарищеские матчи с командами Египта, Иордании и Ирана
3сегодня, 14:20
Алекса Аврамович и Антон Астапкович спустились с Кубком Белова в шахту
1сегодня, 14:05Видео
Ко всем новостям
Последние новости
Зоран Лукич: «Считаю Россию своей родной страной»
48 минут назад
Андрей Кириленко о предстоящих товарищеских матчах: «Хорошая и редкая возможность проверить себя с иностранными командами»
сегодня, 14:38
«Даллас» доволен просмотром Линь Вэя из «Нанкина», стороны обсуждают сотрудничество
сегодня, 10:59
«Олимпиакос» присоединился к «Монако» в борьбе за центрового Кеварриуса Хэйса
сегодня, 10:52
Главный тренер Марко Барац перешел из «Меги» в «Бахчешехир»
сегодня, 10:20Фото
«Париж» хочет заполучить Карсена Эдвардса
сегодня, 10:05
Совет Лиги ВТБ не будет рассматривать предложение Андрея Ведищева об отмене или сокращении серии за бронзу чемпионата
5сегодня, 09:45
«Анадолу Эфес» продлил сотрудничество с Пи Джей Дозьером
сегодня, 08:59
Адриатическая лига. Финал. «Партизан» проведет второй домашний матч против «Будучности»
сегодня, 07:45
Чемпионат Италии. Финал. «Виртус» начнет серию против «Брешии»
сегодня, 07:38