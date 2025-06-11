Анастасия Косу за сезон в WNBA заработает 69 267 долларов, Мария Клюндикова – 54 418

Опубликованы зарплаты баскетболисток WNBA в сезоне 2025 года.

Новичок «Миннесоты » россиянка Анастастия Олаири Косу заработает за текущий сезон 69 267 долларов. Это базовый контракт новичка, выбранного во втором раунде драфта.

Сумма контракта другой россиянки Марии Клюндиковой , которая присоединилась к Косу в «Миннесоте» на прошлой неделе, составляет 54 418 долларов.

После уплаты налогов (33-35%) зарплаты Косу и Клюндиковой составят 45-47 тысяч и 35-37 тысяч долларов.

Средняя зарплата в женской НБА находится на уровне 120 000 долларов. Разрыв зарплат в WNBA и NBA – один из самых больших в спорте.