Анастасия Косу за сезон в WNBA заработает 69 267 долларов, Мария Клюндикова – 54 418
Опубликованы зарплаты баскетболисток WNBA в сезоне 2025 года.
Новичок «Миннесоты» россиянка Анастастия Олаири Косу заработает за текущий сезон 69 267 долларов. Это базовый контракт новичка, выбранного во втором раунде драфта.
Сумма контракта другой россиянки Марии Клюндиковой, которая присоединилась к Косу в «Миннесоте» на прошлой неделе, составляет 54 418 долларов.
После уплаты налогов (33-35%) зарплаты Косу и Клюндиковой составят 45-47 тысяч и 35-37 тысяч долларов.
Средняя зарплата в женской НБА находится на уровне 120 000 долларов. Разрыв зарплат в WNBA и NBA – один из самых больших в спорте.
Хьюстон
Сан-Антонио
Даллас
Голден Стэйт
Майами
Нью-Йорк
Миннесота
Финикс
Опубликовал: Геннадий Ильин
Источник: Her Hoops Stats
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