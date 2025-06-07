«Миннесота» подписала Марию Клюндикову

Мария Клюндикова стала игроком «Миннесоты».

Клуб женской НБА «Миннесота» объявил о подписании контракта с российской центровой Марией Клюндиковой (26 лет, 193 см).

За «Миннесоту» также выступает россиянка Анастасия Олаири Косу.

Ранее Клюндикова (в девичестве – Вадеева) провела два сезона за «Лос-Анджелес» (2018-2019), который выбрал ее под общим 11-м номером на драфте 2018 года. В феврале 2025 года Мария подписала новый контракт с клубом, но была отчислена перед началом сезона.