Александр Щербенев о победе над Египтом: «Разобрали ошибки и исправились во второй встрече»
Александр Щербенев прокомментировал победу сборной России над командой Египта.
- Как прокомментируешь убедительную победу над сборной Египта во втором матче?
– Посмотрели первую игру, разобрали ошибки, допущенные в том матче, и исправились во второй встрече. Рад, что смогли так убедительно взять реванш.
- Египет сильнее сборной Ирана?
– Сложно сказать, немного разные стили у команд, но в целом, думаю, с обоими соперниками товарищеские матчи пойдут нам на пользу.
- Ты впервые был в Египте?
– Да. Впечатления? Удалось посмотреть на пирамиды. Было интересно впервые увидеть их вживую, - сказал защитник сборной России.
Сборная России во вторник в Гизе разгромила команду Египта со счетом 94:67. В воскресенье команда Зорана Лукича уступила египтянам со счетом 73:80.
Да
Нет
Опубликовал: Геннадий Ильин
Источник: «Матч ТВ»
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Материалы по теме
Главные новости
Последние новости