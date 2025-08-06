Александр Щербенев о победе над Египтом: «Разобрали ошибки и исправились во второй встрече»

Александр Щербенев прокомментировал победу сборной России над командой Египта.

- Как прокомментируешь убедительную победу над сборной Египта во втором матче?

– Посмотрели первую игру, разобрали ошибки, допущенные в том матче, и исправились во второй встрече. Рад, что смогли так убедительно взять реванш.

- Египет сильнее сборной Ирана?

– Сложно сказать, немного разные стили у команд, но в целом, думаю, с обоими соперниками товарищеские матчи пойдут нам на пользу.

- Ты впервые был в Египте?

– Да. Впечатления? Удалось посмотреть на пирамиды. Было интересно впервые увидеть их вживую, - сказал защитник сборной России.

Сборная России во вторник в Гизе разгромила команду Египта со счетом 94:67. В воскресенье команда Зорана Лукича уступила египтянам со счетом 73:80.