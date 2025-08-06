0

Захар Лавренов о сборной Египта: «Очень габаритная команда. Под кольцом с ними было тяжело»

Захар Лавренов прокомментировал победу сборной России над командой Египта.

- За счет чего удалось победить во втором матче?

– Победа удалась, потому что мы выполнили все установки тренера. Конечно, были помарки и ошибки. Но в основном все, что было сказано Зораном Лукичем, мы исполнили. Речь про заслоны и давление на подборе.

- На вторую игру наша команда вышла гораздо более мотивированной?

– Отношение что к первой, что ко второй игре было у нас максимально профессиональное. Да, 3 августа концовка у нас совсем не получилась, что и привело к поражению. Но мы сделали работу над ошибками и смогли воплотить свой план на игру. Результат на табло.

- 3 августа вы были одним из лучших в составе национальной команды (9 очков и 4 подбора). Как оцениваете свою игру на этом выезде?

– Оценку своей игре я давать не компетентен, но это огромный опыт. Отметил для себя ряд моментов, которые пригодятся мне в будущем.

- Какие сильные стороны можно выделить у соперников?

– У них очень габаритная команда. Много физически одаренных игроков, которые хорошо занимают позиции. Под кольцом с ними правда было тяжело. Но мы справились, выполнили установку на игру, показали самоотдачу. Во втором матче были сильнее во всех компонентах.

- Поддержка на трибунах была ощутима?

– Еще бы. Спасибо большое болельщикам, что смогли поддержать нас вживую далеко за пределами нашей страны. Играли практически при своих трибунах. Это классные ощущения, – сказал центровой сборной России.

Сборная России во вторник в Гизе разгромила команду Египта со счетом 94:67. В воскресенье команда Зорана Лукича уступила египтянам со счетом 73:80.

Вы дали бы Де’Аарону Фоксу максимальный контракт?2780 голосов
ДаСан-Антонио
НетНБА
Опубликовал: Геннадий Ильин
Источник: «Спорт-Экспресс»
logoсборная России
logoсборная Египта
товарищеские матчи
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Читайте новости баскетбола в любимой соцсети
Материалы по теме
Александр Щербенев о победе над Египтом: «Разобрали ошибки и исправились во второй встрече»
16 августа, 06:33
Всеволод Ищенко о победе над Египтом: «Сделали больший акцент на защите один на один»
6 августа, 06:23
Владимир Дячок о победе над Египтом: «Поражение в первой игре стало хорошим уроком, все хотели реабилитироваться»
6 августа, 06:19
Товарищеский матч. Россия разгромила Египет – 94:67
125 августа, 19:29
Главные новости
Никола Йокич набрал 23 очка и 19 подборов в товарищеском матче против сборной Греции
7 минут назадВидео
Маркус Моррис расплатился с долгами перед казино, обвинения против него сняты
42 минуты назад
Женская НБА. «Индиана» разгромила «Чикаго», «Голден Стэйт» разобрался с «Лос-Анджелесом»
сегодня, 04:14
ЧЕ-2025. Девушки (U20). 1/2 финала. Литва выиграла у Швеции в овертайме, Испания победила Италию
1вчера, 21:30
ЧМ-2027. Предквалификация. Украина выиграла у Словакии, Хорватия разгромила Данию и другие результаты
1вчера, 20:28
Обрад Фимич: «Алексей Швед намерен играть еще минимум два сезона. Ведем переговоры с «Зенитом»
3вчера, 19:04
Товарищеские матчи. Сербия обыграла Грецию благодаря 23+19 от Йокича, Италия встречается с Латвией
3вчера, 18:54
Ник Райт: «Весьма вероятно, что у Луки Дончича не будет партнера по команде лучше, чем Леброн Джеймс»
24вчера, 17:57
Майк Мускала станет ассистентом главного тренера «Финикса»
3вчера, 16:50
Боб Кузи: «Джейлен Браун не выведет «Селтикс» на землю обетованную»
4вчера, 16:03
Ко всем новостям
Последние новости
Ожидается, что НБА объявит полное расписание сезона-2025/26 на следующей неделе
58 минут назад
Иффе Лундберг, Айзейя Майк и Франк Ниликина могут покинуть «Партизан»
вчера, 20:41
«Партизан» – главный претендент на Мо Бамбу в Евролиге
вчера, 20:34
Ришон Холмс о переходе в «Панатинаикос»: «Я приехал сюда побеждать»
вчера, 19:25
Лука Дончич пропустит второй товарищеский матч против Германии
вчера, 19:16
Андрей Кириленко: «Сборная России должна играть на регулярной основе, чтобы быть в тонусе»
1вчера, 18:35
Пабло Ласо может сменить Серджо Скариоло на посту главного тренера сборной Испании
вчера, 18:26
Криступас Жемайтис стал игроком «Манисы»
вчера, 17:44
Стивен Инок подписал контракт с «Арисом»
вчера, 17:34
«Клипперс» подписали Патрика Болдуина и Тайтая Вашингтона в тренировочный лагерь
3вчера, 17:12