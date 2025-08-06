Захар Лавренов о сборной Египта: «Очень габаритная команда. Под кольцом с ними было тяжело»

Захар Лавренов прокомментировал победу сборной России над командой Египта.

- За счет чего удалось победить во втором матче?

– Победа удалась, потому что мы выполнили все установки тренера. Конечно, были помарки и ошибки. Но в основном все, что было сказано Зораном Лукичем, мы исполнили. Речь про заслоны и давление на подборе.

- На вторую игру наша команда вышла гораздо более мотивированной?

– Отношение что к первой, что ко второй игре было у нас максимально профессиональное. Да, 3 августа концовка у нас совсем не получилась, что и привело к поражению. Но мы сделали работу над ошибками и смогли воплотить свой план на игру. Результат на табло.

- 3 августа вы были одним из лучших в составе национальной команды (9 очков и 4 подбора). Как оцениваете свою игру на этом выезде?

– Оценку своей игре я давать не компетентен, но это огромный опыт. Отметил для себя ряд моментов, которые пригодятся мне в будущем.

- Какие сильные стороны можно выделить у соперников?

– У них очень габаритная команда. Много физически одаренных игроков, которые хорошо занимают позиции. Под кольцом с ними правда было тяжело. Но мы справились, выполнили установку на игру, показали самоотдачу. Во втором матче были сильнее во всех компонентах.

- Поддержка на трибунах была ощутима?

– Еще бы. Спасибо большое болельщикам, что смогли поддержать нас вживую далеко за пределами нашей страны. Играли практически при своих трибунах. Это классные ощущения, – сказал центровой сборной России.

Сборная России во вторник в Гизе разгромила команду Египта со счетом 94:67. В воскресенье команда Зорана Лукича уступила египтянам со счетом 73:80.