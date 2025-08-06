0

Дерек Фишер: «Все больше молодых игроков будут уезжать играть в Европу и другие страны»

Дерек Фишер заявил, что все больше молодых игроков будет уезжать из НБА в Европу.

«Думаю, что в будущем мы будем видеть это чаще.

Очевидно, НБА считается лучшей баскетбольной лигой в мире. Но по мере того, как игра будет развиваться в глобальном масштабе, благодаря соревнованиям мирового уровня, инвестициям владельцев и спонсоров и отличным спортивным сооружениям, я думаю, все больше молодых игроков будут уезжать играть в Европу и другие страны», – сказал 5-кратный чемпион НБА.

Опубликовал: Геннадий Ильин
Источник: Eurohoops
