Дерек Фишер: «Желание выиграть чемпионат без Шака двигало Кобе Брайантом»

Дерек Фишер рассказал о желании Кобе Брайанта выиграть титул без Шакила О’Нила.

«Я не дурак. Я знал, что желание выиграть чемпионат без Шака было значительной частью того, что двигало Кобе . Но это было не единственным, что им двигало. Им также двигало поражение от «Селтикс» в 2008-м.

Когда мы снова собрались в тренировочном лагере в 2008 году, мне трудно это описать... Вы знаете эти истории о том, как Мэджик Джонсон и Лэрри Берд просыпались утром, читали газету и смотрели, кто что сделал, а затем вечером выходили на площадку. Вот с каким вниманием мы следили за «Селтикс». Мы были одержимы «Селтикс». Они обыграли нас в 2008-м, круто, наслаждайтесь своим титулом, но это больше никогда не повторится», – рассказал пятикратный чемпион НБА в подкасте Пола Джорджа.