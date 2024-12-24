Леброн Джеймс поднялся на чистое второе место по количеству трехочковых попаданий за «Лейкерс»
Леброн Джеймс – второй по количеству точных трехочковых за «Лейкерс».
Форвард «Лейкерс» реализовал 2 из 4 из-за дуги в матче против «Детройта» (114:117) и увеличил свой показатель до 848 трехочковых попаданий за лос-анджелесский клуб, обойдя Дерека Фишера (846).
Джеймс вышел на чистое второе место в истории «Лейкерс» по этому показателю и теперь уступает только Кобе Брайанту (1 827).
Опубликовал: Геннадий Ильин
Источник: Bleacher Report
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