Леброн Джеймс поднялся на чистое второе место по количеству трехочковых попаданий за «Лейкерс»

Леброн Джеймс – второй по количеству точных трехочковых за «Лейкерс».

Форвард «Лейкерс » реализовал 2 из 4 из-за дуги в матче против «Детройта » (114:117) и увеличил свой показатель до 848 трехочковых попаданий за лос-анджелесский клуб, обойдя Дерека Фишера (846).

Джеймс вышел на чистое второе место в истории «Лейкерс» по этому показателю и теперь уступает только Кобе Брайанту (1 827).