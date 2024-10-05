Дерек Фишер о трех подряд титулах «Лейкерс» в начале 2000-х: «С кем бы мы ни играли в финале, это было проще простого»

Дерек Фишер поделился воспоминаниями о чемпионских титулах с «Лейкерс».

«Первые три года в начале 2000-х финал НБА не был для нас чем-то сложным. После того, как мы выигрывали Западную конференцию, с кем бы мы ни играли с Востока, это было проще простого.

Когда мы вернулись в финал в 2008, 2009, 2010 годах, было намного сложнее победить, особенно против «Селтикс». Поэтому эти воспоминания выделяются больше всего. Ничто никогда не дается легко», – рассказал пятикратный чемпион НБА в составе «Лейкерс ».